حركة “حق” في يوم القدس: خيار المقاومة وحده القادر على تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي

أكدت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي “الالتزام بالقضية الفلسطينية كقضية أساسية تعني جميع المسلمين والعرب وجمع أحرار العالم”، وشددت على انه “لا بد من مواصلة المقاومة حتى تحرير كل الأراضي العربية المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي الغاصب”.

وأشادت الحركة “بالخطابات التي بثت عبر المنبر الموحد لعدد من قادة محور المقاومة وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله حفظه الله، وكذلك خطاب سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله الذي أكد فيه على رفض التطبيع مع كيان العدو وبين موقف شعب البحرين الرافض لهذا التطبيع والمتضامن بشكل كامل مع شعب فلسطين المظلوم”.

وشددت الحركة على “شرعية المقاومة كخيار استراتيجي قادر على تحرير الأراضي المحتلة”، وأكدت أن “محور المقاومة ماض في هذا الخيار حيث المقاومة الحقيقية الملتزمة التي تقدم التضحيات بكل عزيمة وضمن رؤية واضحة تتسم بالتفاني والاخلاص والاستعداد للتضحية والإعداد الرصين للمواجهة”، وتابعت “بهذه العناصر وعلى رأسها امتلاك المقاومة لقيادات حكيمة مؤمنة وقوية لا بد منتصرة مهما كانت التضحيات والكلفة”.

المصدر: بريد الموقع