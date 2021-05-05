وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة.. فلسطين لأبنائها والقدس لشرفائها

في أجواء يوم القدس العالمي ونصرة للقدس وأهلها الصامدين، أقامت فصائل المقاومة الفلسطينية ولجان العمل في المخيمات وقفة تضامنية الاربعاء في مخيم برج البراجنة للاجئين.

وقد حضر الوقفة كل من: معاون مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطالله حمود وامين سر حركة فتح في بيروت سمير ابو عفش ومروان البشير عن القيادة العامة وطارق عيسى عن انصار الله ويوسف الحسن عن الجهاد الاسلامي وابو عبد الله فارس عن فتح الانتفاضة وابو علي الاشوح عن الجبهة العربية الفلسطينية وحسام ياسين عن جبهة التحرير الفلسطينية ومحمود الجزار عن الجبهة الديمقراطية ووفد من رابطتي بلدتي الكويكات والكابري المحتلتين وابراهيم ابو رياض عن جبهة النضال ووفد من رابطة مهجري فلسطيني سوريا وشوكت احمد دياب عن الصاعقة وحشد من ابناء مخيم برج البراجنة.

بداية قراءة سورة الفاتحة على روح الامام الخميني قدس سره وارواح جميع الشهداء الذين قضوا على طريق فلسطين.

وبالمناسبة، قال معاون مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطالله حمود “من مخيم الشرف نقف امامكم من هنا من بين اهلنا في الازقة ومع اهلنا في شهر الصيام نقف بينكم مع اطفال فلسطين مع فصائل المقاومة في فلسطين مع شباب فلسطين مع اخوات فلسطين في يوم القدس العالمي لنؤكد لكم بأننا نحن من مخيمات الشرف سنهزم كل طغيان العالم. نؤكد لكم باننا سنبقى اوفياء للقدس واوفياء لفلسطين كل فلسطين”، وتابع “ايها الاحبة في يوم القدس العالمي نؤكد نحن في حزب الله مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية معاهدين الله ومعاهدين انفسنا باننا سنبقى اوفياء للقدس ولفلسطين وللدماء وللشهداء وللاسرى وبأننا سنحرر القدس وفلسطين بسواعد المقاومين والاحرار ولن نتراجع قيد انملة لان التحرير سيكون من البحر الى النهر وان كل هؤلاء المطبعين من المحيط الى الخليج سوف يندمون ويتراجعون”، واضاف “سنبقى أوفياء للقدس لان المنتفضين اليوم في القدس وباب العامود والذين لقنوا العدو الصهيوني درسا لن ينسوه هؤلاء قدموا للامة وللعالم درسا بأن فلسطين لابنائها وبأن القدس لشرفائها”.

من جهته، قال أمين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير ابو عفش “في يوم القدس الذي اطلقه الامام الخميني قدس سره نؤكد على سلسلة مواقف لان الخطابات ما عدات تعطي نتيجة”، وتابع “نوجه رسالة الى المطبعين ونقول لهم ان القدس هي كما قال الامام الخميني قدس سره بوابة السماء في الارض ونقول هي من صفعت ترامب، وانتم ايها المطبعون ستتكفل شعوبكم برميكم في مزابل التاريخ”، واضاف “كل التحية الى شعبنا الفلسطيني في الدخل الذي يعلم العامل الان كيفية المقاومة من اطلاق النار الى الحجارة الى الصدور العارية ونحن مع كافة اشكال المقاومة في فلسطين”.

وألقى كلمة “قوى التحالف الوطني الفلسطيني” بو عبد الله فارس حيث قال “لانها القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ولانها ارض الاسراء والمعراج ولانها فلسطين نحيي هذا اليوم يوم القدس العالمي الذي اطلقه الامام الخميني قدس سره”.

كما تحدثي مسؤول حركة انصار الله في بيروت طارق عيسى “نلتقي اليوم من اجل قدسية القدس نلتقي اليوم لنبرهن بان المسجد الاقصى سيبقى قبلة المسلمين الاولى مهما فعل الاحتلال”، وتابع “لقد برهنت الجمهورية الاسلامية بالافعال والاقوال دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني المستضعف ونحن في حركة انصار الله نثمن الدور الريادي التي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية الحكيمة من دعم متواصل لشعبنا الفلسطيني الصابر الصامد والمجاهد وما ذلك بجديد”، واضاف “من هنا نوجه التحية والتقدير للامام الخامنئي ونجدد العهد للشهداء على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة مهما بلغت التضحيات”.

المصدر: بريد الموقع