وزير الدفاع التركي: سبب وجودنا شمالي العراق هو مكافحة الإرهاب

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء، أن “سبب تواجد قوات الجيش التركي شمالي العراق هو الإرهابيين ومكافحتهم”، حسب قوله، وذلك تعقيباً على استدعاء وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة التركية وتسليمه مذكرة احتجاج ردا على انتهاكات الجيش التركي المستمرة وزيارة أكار إلى الأراضي العراقية بدون تنسيق أو موافقة من بغداد.

وقال أكار، في كلمة له خلال زيارته لقاعدة غولجوك البحرية ونقلتها وسائل إعلام محلية، “نحترم حدود وسيادة جميع دول الجوار وفي مقدمتهم العراق الشقيق والصديق”، على حد تعبيره.

وأشار أكار إلى أن “هدف انتشار قوات بلاده شمالي العراق هو مكافحة الإرهاب والإرهابيين”، موضحاً أنه تم تحييد 68 عنصراً من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً، وذلك في عمليتي مخلب “الصاعقة” و”البرق” شمالي العراق.

المصدر: سبوتنيك