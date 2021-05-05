بالفيديو والصور.. شهيد مدني وعدد من الجرحى بعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف محافظتي اللاذقية وحماة

تصدت الدفاعات الجوية السورية، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف محافظتي اللاذقية وحماة.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه “حوالي الساعة 2:18 من فجر اليوم الأربعاء، نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأشار المصدر إلى أن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة اخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية اضافة الى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية”.

هذا وأكد فوج إطفاء اللاذقية أنه تم إخماد الحريق الناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام السورية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن العدوان في طرطوس واللاذقية.

المصدر: موقع المنار + وكالة سانا