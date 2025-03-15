حصيلة جديدة للضحايا المدنيين في الساحل السوري وروسيا تدعو إلى معاقبة المسؤولين

نحو 1500 مدني، غالبيتهم من الطائفة العلوية قد قتلوا في أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري، بحسب ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

وأوضح المرصد أن حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال في تزايد منذ 6 مارس/آذار الجاري. وفي 14 مارس/آذار، وثق “المرصد السوري” مجزرتين في مدينتي اللاذقية وطرطوس، راح ضحيتهما 24 مدنيًا، معظمهم من الطائفة العلوية، وتوزعوا على النحو التالي:

في طرطوس: قرية عنازة بحنين (4 ضحايا) / بلدة حريصون (1 ضحية) / قرية بارمايا (3 ضحايا) / حي القصور في بانياس (6 ضحايا).

في اللاذقية: مدينة اللاذقية (1 ضحية) / قرية صنوبر (1 ضحية) / حي الرميلة بجبلة (4 ضحايا) / قرية بسيسين (1 ضحية) / قرية الشير (2 ضحايا) / القرداحة (1 ضحية).

كما وثّق المرصد 4 مجازر يوم 13 مارس/آذار في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، أسفرت عن مقتل 93 مدنيًا، غالبيتهم من الطائفة العلوية. وجاءت حصيلة الضحايا كما يلي:

في طرطوس: قرية حريصون (4 ضحايا) / قرية عين بالوج (1 ضحية) / قرية الحاطرية (2 ضحايا) / حي القصور في بانياس (13 ضحية) / خربة السناسل (3 ضحايا) / قرية اسقبلة (1 ضحية) / قرية تعنيتا (4 ضحايا) / قرية بارمايا (3 ضحايا) / قرية القلوع (2 ضحايا).

في حماة:

بلدة الرصافة في ريف حماة (7 ضحايا، بينهم 3 أطفال وامرأتان).

في اللاذقية: قرية الزوبار (1 ضحية) / جسر قرية البرجان (6 ضحايا) / قرية الرويمية (4 ضحايا) / قرية شنبوطين (1 ضحية) / قرية برابشبو (8 ضحايا) / قبو العوامية (23 ضحية) / قرية شريفا (3 ضحايا) / قرية المختارية (6 ضحايا).

وفي حمص: قرية الحسيبية (1 ضحية).

ووفقًا للمرصد، فقد وثّق منذ 6 مارس/آذار 56 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية، أسفرت عن مقتل 1500 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية. وقد بلغ عدد الضحايا في المحافظات كما يلي:

اللاذقية: 745 ضحية

طرطوس: 480 ضحية

حماة: 262 ضحية

حمص: 13 ضحية

وأشار المرصد إلى أن التوزيع الزمني للضحايا في الأيام الماضية يشير إلى تصاعد العنف بشكل كبير، حيث قُتل 366 مدنيًا في 8 مارس/آذار، و303 مدنيين في 9 مارس/آذار، و263 في 10 مارس/آذار، إضافة إلى 132 في 11 مارس/آذار و158 في 12 مارس/آذار.

التهديد بالقتل

وفي وقت لاحق، أعلن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد أنه تعرض لتهديدات بالقتل بعد نشر تقارير عن المجازر التي وقعت في الساحل السوري. وأضاف أنه تلقى تهديدات من السلطات السورية الجديدة، حيث أشار أحد القيادات العسكرية إلى أن عبد الرحمن سيتم اغتياله إذا وصل إلى سوريا.