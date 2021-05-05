تحذيرات أممية وأوروبية من استخدام “القوة المفرطة” في احتجاجات كولومبيا

دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الهدوء وحذرت من استخدام القوة المفرطة، في الاحتجاجات المناهضة لإدارة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

ومع استمرار المظاهرات ليلا، وتزايد أعداد الوفيات بين المحتجين، حذر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشرطة من إطلاق النار، ودعا إلى الهدوء قبل خروج مزيد من الاحتجاجات.

وقالت المتحدثة باسمه مارتا هورتادو في بيان اليوم: “نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات التي شهدتها مدينة كالي الكولومبية خلال الليل، حيث فتحت الشرطة النار على المتظاهرين المحتجين على الإصلاحات الضريبية”.

كذلك دعا الاتحاد الأوروبي قوات الأمن إلى “تجنب رد فعل قاس”، وطالب بالهدوء وندد بالعنف.

وكانت الدعوة للاحتجاج تهدف في الأصل لمعارضة إصلاحات ضريبية تم إلغاؤها، لكنها تحولت إلى احتجاجات قوية تطالب بالعمل على مكافحة الفقر، وتنديد بما يصفه المتظاهرون وبعض الجماعات الحقوقية بأنه استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة.

المصدر: وكالة رويترز