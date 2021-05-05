القاضية عون توضح تحريفا في الوقائع ضمن تقرير تلفزيوني مفبرك عن استجواب الخبراء

أصدرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون توضيحا جاء فيه: “ورد في نشرة اخبار الـ mtv تقرير مزعوم ومفبرك عن استجواب الخبراء في موضوع التحقيق في قضية الصراف مكتف، إذ فضلا عن قيام هذه المحطة بخرق مبدا سرية التحقيق، فان التقرير المزعوم هو محض اختلاق وتحريف في الوقائع”.

وأضاف بيان القاضية عون: “أن الخبراء الذين عينتهم هم ادي عازار وجوزف خوري ودافيد سلوم. ولم يكن للمدعوين بيار دواليبي وفيكتور صوما اي تدخل في عمل الخبراء المذكورين الذين قاموا بعملهم تحت اشرافي الدائم. وانا لم أطلب ولا يمكن ان اطلب من اي احد خلع اي باب انما كنت في انتظار فتح باب الشركة من قبل الحدادين بعد منع القاضي عويدات للقوى الأمنية من مؤازرتي في مهمتي القضائية، وبعد منعي من استكمال التحقيق والدخول الى مكاتب الشركة من قبل المسؤولين عنها ومحاميها”.

وختمت عون: “اني احتفظ لهذه الجهة بكافة حقوقي بمداعاة المحطة المذكورة بجرائم القدح والذم والتشهير بسمعتي كقاض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام