الكاظمي يوافق على استقالة وزير الصحة على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب”

وافق رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب استقالة وزير الصحة، حسن التميمي، على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب” الأسبوع الماضي.

وتأتي استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى “ابن الخطيب” التي راح ضحيتها 82 مدنيا.

وتضمن تقرير اللجنة، فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

وتضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

المصدر: رئاسة الحكومة العراقية