الشيخ ياسين: خيانة عظمى ترك الوفد العسكري المفاوض دون دعم سياسي داخلي

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في تصريح، المسؤولين بـ “الوقوف صفا واحدا خلف الوفد العسكري الموكل بالتفاوض عبر تشكيل الحكومة، التي من مهمتها الحفاظ على لبنان وثرواته لابنائه”.

وقال “التلهي بالصراعات والمحاصصات وترك الوفد العسكري المفاوض دون دعم سياسي داخلي، يعتبر خيانة عظمى، ونحن نرى ان عدم تشكيل الحكومة يعود الى ان بعض الاطراف لا يملكون قرارهم بايديهم ما يترك البلاد مفتوحة على الاحتمالات السيئة”.

وتابع “آخر نتائج الفساد ظهرت بوضوح في كارثة تلوث بحيرة القرعون، بخاصة اننا كل عام كنا نسمع عن مليارات لتنظيف مجرى الليطاني الذي لو نظف عشرة بالمئة، لما وصلنا الى كارثة اليوم فأين المليارات؟ وهل هي لحقت بغيرها من مليارات صرفت على مشاريع لم تكتمل ولم تنفذ وهذا سيكشفه التدقيق المالي اذا تم؟ ومن هنا ندرك لماذا تتم عرقلة التدقيق الجنائي المالي”.

وهنأ الشيخ ياسين اللبنانيين بعيد الفصح، ومتمنيا ان تكون “نهاية احزان البلاد وقيامتها هي اولوية عند الجميع، للسير بانهاء موضوع تشكيل الحكومة وانقاذ المودعين واعادة حقوقهم”.

المصدر: بريد الموقع