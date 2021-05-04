عاصفة شمسية ستضرب الأرض.. وقلق من حدوث عطل في الأقمار الصناعية

ستضرب عاصفة شمسية تتجه بسرعة 1.8 مليون كلم في الساعة نحو الأرض، اليوم الأحد، بقوة كافية لإحداث اضطراب محتمل في شبكات الأقمار الصناعية.

واكتشف الباحثون ثقباً في الغلاف الجوي للشمس يؤدي إلى اندلاع جزيئات شمسية في الفضاء بسرعة 500 كلم بالثانية، ما تسبب بعاصفة شمسية، وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتم تصنيف هذه العاصفة على أنها عاصفة من الفئة G1 والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة كما يمكن أن يكون لها تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية.

يشار إلى أنه من الممكن أن تؤدي عاصفة شمسية شديدة إلى تعطيل أنظمة الأقمار الصناعية، إذ يمكن أن يؤدي قصف الجسيمات الشمسية إلى توسيع الغلاف المغناطيسي للأرض، ما يجعل من الصعب على إشارات الأقمار الصناعية الوصول إليها.

إلاّ أنه يبقى من المستحيل التنبؤ بموعد ومكان حدوث عاصفة شمسية ضخمة. وقد أعرب الخبراء عن أسفهم لعدم الاستعداد لمثل هذا الحدث، محذرين من أنه قد يكلف تريليونات ويتسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع.

كما تقدر الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة احتمالية حدوث هذه التوقعات بنسبة واحد من عشرة لكل عقد.

المصدر: الميدين