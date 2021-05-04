وزارة الزراعة: تمت السيطرة على الموجة الحالية للجراد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2021 - 10:34

وزارة الزراعة: تمت السيطرة على الموجة الحالية للجراد

منذ 13 mins 4 May، 2021
وزارة الزراعة
لبنان

أعلنت وزارة الزراعة في بيان “السيطرة على موجة الجراد الحالية التي اجتاحت بعض مناطق الحدود الشرقية والشمالية الشرقية اللبنانية، والتي قدرت بمئات الآلاف من حشرات الجراد، عبر مكافحتها فور دخولها الحدود اللبنانية وبعض المناطق المحاذية للحدود”.

وأضافت: “يهم وزارة الزراعة إعلام المواطنين والمزارعين أن بعض الأسراب المحدودة لا تزال ترصد في جيوب ومناطق محددة يجري رصدها والتعامل معها، مؤكدين التعاون الدائم مع قيادة الجيش، وشاكرين تلبيتها السريعة والتفاني المعهود إلى جانب الفرق المختصة في الوزارة والبلديات في سبيل الحفاظ على الأمن الوطني الغذائي وأرزاق المزارعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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