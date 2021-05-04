الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة

نجحت القوة البرية في الجيش الايراني في تصنيع مسيّرة ذات قابليات فريدة منها التحليق على ارتفاع شاهق ومدى مطلوب للغاية ودقة عالية في الطيران وقدرة على خوض الحرب الالكترونية وحمل حجم كبير من القذائف ومضادة للتشويش.

وفي هذا السياق، أشاد مساعد قائد الجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الأدميرال حبیب ‌‌الله سیاري، بانجازات قطاع التصنيع العسكري في البلاد لاسيما في مجال المسيرات، موضحاً أن “قسم جهاد تحقيق الاكتفاء الذاتي في القوة البرية حققت هذا الانجاز في تصنيع مسيّرة ذات ميزات فريدة منها التحليق على ارتفاق شاهق وحمل حجم كبير من القذائف والمدى الجيد وقابلية الحرب الالكترونية ومقاومة التشويش الالكتروني”.

وأضاف أن “قسم جهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البرية يمتلك سجلاً حافلاً وتجارب ممتازة في سد حاجة الجيش والقوة من الاسلحة والمعدات المصنعة محلياً”. ولفت الى أن “هذا القسم نجح في تصنيع مختلف انواع ناقلات الجنود والمدرعات والاسلحة الخفيفة ومعدات الاتصال والحرب الالكترونية”. كما نوه الى أن “قسم جهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البرية أطلق ايضا مبادرة لمكافحة تفشي كورونا في البلاد حيث قدّم ابتكارات ناجحة منها تصنيع معدات مفيدة للشعب خلال هذه المرحلة”.

المصدر: فارس