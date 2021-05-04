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May 4 2021 - 03:56

كورونا في المكسيك.. تسجيل 1027 إصابة جديدة و112 وفاة

منذ 21 mins 4 May، 2021
كورونا في المكسيك
أخبار دولية - المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الاثنين، 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و349900، والوفيات إلى 217345.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.

وتلقت البلاد حوالي 22.6 مليون جرعة لقاح، وأعطت ما يقرب من 17 مليون جرعة، غطت أكثر من 12 مليون شخص، حصل بعضهم على جرعتين، ويبقى هذا رقما صغيرا بالنسبة لبلد يبلغ تعداد سكانه 126 مليون نسمة.

المصدر: وكالات

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