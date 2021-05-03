5 مشروبات تعالج فقر الدم

من الثابت علميا أن نقص الحديد في الدم يؤدي إلى صعوبة وصول الأوكسجين إلى الدماغ مما يتسبب في ضغط هائل عليها، فتحدث أزمات عديدة.

وبحسب موقع “هيلث لاين”، فإن هناك 5 مشروبات تصنف على أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الحديد.

واوضح أن فقر الدم يحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

وهناك أنواع عديدة من فقر الدم، لكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

حيث تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى الهيموغلوبين المليء بالحديد، فحينما لا يستطيع جسمك إنتاج الهيموغلوبين الذي يحتاجه لتكوين خلايا دم حمراء كافية لتوصيل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يحدث فقر الدم.

وعلى الرغم من أن خطط علاج فقر الدم فردية، إلا أن معظمها يتطلب 150 إلى 200 مغم من عنصر الحديد يوميًا.

عصير السبانخ:

فهو من أفضل المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للمغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ك، وغيرها من الفيتامينات والمعادن.

عصير اليقطين

وهو من أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد بالإضافة إلى الفيتامينات المفيدة لعلاج مشاكل فقر الدم.

عصير البرقوق

حيث يوفر كوب من عصير البرقوق حوالي 3 مغم من الحديد، إضافة إلى أن البرقوق غني بالمنجنيز والبوتاسيوم، وفيتامين ب 6 وفيتامين سي.

عصير البنجر

ويعد هذا النوع غني بالحديد والبوتاسيوم، ويمكنه أن يكون مؤثرا جدا في علاج ضغط الدم.

بذور الكتان والسمسم

حيث تحتوي كل منها على نسبة كبيرة من الحديد والألياف ومضادات الأكسدة والبروتين.

المصدر: سبوتنيك