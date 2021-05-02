ألمانيا تسجل 16290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 110 وفيات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 16290 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 18935 في اليوم السابق ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و416822 إصابة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 83192 ألف حالة بعد تسجيل 110 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقارنة مع 232 حالة في اليوم السابق.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا .

المصدر: وكالة سبوتنيك