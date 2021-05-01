موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين قرغيزستان وطاجيكستان وتبدي استعدادها لحل الصراع

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السبت، أن موسكو ترحب باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين بيشكك ودوشنبه، وهي مستعدة للمساعدة في حل الوضع على حدود قرغيزستان وطاجيكستان.

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع قناة “سبوتنيك” على يوتيوب “نحن نؤيد قرار بيشكك ودوشنبه حول إنشاء مجموعة عمل مشتركة. وستشمل مهامها العمل الإعلامي مع السكان ومراقبة الوضع في هذه المنطقة. إن روسيا مستعدة للمساهمة بكل الطرق في حل أي قضايا خلافية بالطرق السياسية والدبلوماسية”.

واتفق الرئيسان القيرغيزي صادير جاباروف، والطاجيكي إمام علي رحمون، في وقت سابق، على حل النزاع على حدود الدولتين سلمياً.

المصدر: سبوتنيك