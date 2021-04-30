أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين “مستعد للعب دور الوسيط في حل الصراع بين قرغيزستان وطاجيكستان”.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الشأن “نظراً إلى القواسم المشتركة في صيغ عدة، منها منظمة معاهدة الأمن الجماعي وغيرها، بالطبع ، الرئيس بوتين مستعد دائمًا للعب دور الوسيط في حل المشكلات الحادة التي قد تنشأ بين الدول المشاركة”. وأضاف “البلدان أقاما اتصالات من خلال وزيري الخارجية، نحن بالطبع قلقون للغاية بشأن ما حدث ونتابع عن كثب ونرحب بقرار وقف إطلاق النار ونأمل أن يكون مستداماً”.

هذا وتصاعد الصراع بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان يوم أمس الخميس، الموافق لـ 29 نيسان/أبريل، إلى مواجهة مسلحة بين جيشي البلدين. واستمرت الاشتباكات بين حرس الحدود القرغيزي والطاجيكي لأكثر من ست ساعات. وأسفر ذلك عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين من الجانبين.

المصدر: سبوتنيك