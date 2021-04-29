هنية: أي تلكؤ بإجراء الانتخابات يعني تقديم مكافأة للاحتلال

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن “أي تلكؤ في إجراء الانتخابات يعني تقديم مكافأة للاحتلال وتحقيق أهدافه في إدامة الانقسام ومنع الانتخابات”.

وقال هنية خلال لقاء وفد قيادي من حركة حماس بوزير الخارجية القطري لمناقشة التطورات السياسية الخميس إن “الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال وتحديدًا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها”.

وشدد هنية على “الموقف الثابت بالمضي في إنجاز الانتخابات بمستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني”، وأشار إلى “محاولات الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات عامة وفي القدس خاصة”.

وأكد ان “القدس تمثل محور الصراع مع الاحتلال ولا يمكن التفريط بأي من حقوق شعبنا فيها”.

المصدر: فلسطين اليوم