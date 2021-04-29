انقلاب شاحنة على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا

انقلبت شاحنة محملة بحاوية للأخشاب أثناء سيرها على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا باتجاه الجنوب، قبالة مفرق مدخل “مخيم عين الحلوة” الغربي.

وقام عناصر من شرطة بلدية صيدا والإطفاء بعملية شطف مكان انحراف الشاحنة وتبريده وازالة مادة المازوت التي تسربت على الطريق.

وتم تحويل وجهة السير وتأمين حركة المرور أمام السيارات الى طريق فرعية منعا للازدحام، بمواكبة من عناصر مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي.

وبعدما قامت رافعة عملاقة برفع حاوية الأخشاب الى اخرى وأعيدت الشاحنة المتضررة الى وضعها الطبيعي وتم نقلها من المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام