حزب الله استأنف تقديم المازوت لمحطات ضخ المياه في صيدا

إستأنف حزب الله مبادرته من أجل المساعدة في تأمين المياه لاهالي صيدا، مقدما دفعتي عدد 28 و29 من المازوت عبر شركة الأمانة، خلال الأيام الماضية، بعد انقطاع دام لمدة أسبوعين بسبب الاحداث الاخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة.

وذلك لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية – الاسماعيلية وحي المغارة – القريّة وصيدون في صيدا.

وتمت عملية تسليم المحطات 8000 ليتر من المازوت، بإشراف مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام