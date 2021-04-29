تجنب السهر في شهر رمضان لهذه الأسباب.. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2021 - 10:18

تجنب السهر في شهر رمضان لهذه الأسباب..

منذ 13 mins 29 April، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

بالنسبة للبعض، يترادف شهر رمضان مع السهر، ولكن، تأتي هذه العادة على حساب صحتك.

ويتميز شهر رمضان بالعديد من العادات والتقاليد التي تغير من روتين الحياة اليومي، وتؤثر بعض السلوكيات على صحة الصائمين، وتحرمهم من فوائد الصوم، مثل التغيير المفاجئ في مواعيد النوم والاستيقاظ.

وينام البعض لساعات أقل، وبشكل متقطع، وفي أوقات غير مناسبة.

وقد يؤدي هذا التغيير إلى مجموعة من التأثيرات السلبية، مثل قلة التركيز خاصةً أثناء القيادة، أو العمل، وتشتت الذهن، والنسيان، والتوتر، والعصبية، إضافةً للأرق.

كما ويسبب السهر خللاً في الجهاز المناعي، وهو خط الدفاع الأول ضد الأمراض، إلى جانب أعراض جسدية أخرى مثل الصداع، وفقدان الشهية، والخمول، وقلة كفاءة عضلات الجسم.

ويؤدي السهر لفترات الطويلة أيضاً إلى نقص في هرمون الميلاتونين الذي يفرزه الدماغ أثناء النوم ليلاً، ويؤدي ذلك إلى حدوث بعض الاضطرابات.

ولذلك، من المهم أخذ قسط وافر من الراحة خلال هذا الشهر، وتجنب تغيير مواعيد نومك بشكل مفاجئ.

المصدر: سي ان ان

التعليقات

ذات صلة