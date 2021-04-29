جيل جديد من المركبات الفضائية لنقل حيوانات إلى القمر

كشفت شركة “روسكوسموس” الروسية، عن تطوير جيل جديد من المركبات الفضائية “Vozvrat-MKA-L” لنقل حيوانات إلى القمر.

وأوردت أنه كما تم التخطيط لإجراء “دراسات طبية حيوية للتأثير المشترك لعوامل الطيران بين الكواكب على الكائنات الحية”.

ووفق المخطط المرسوم، فإن الموعد النهائي للعمل التمهيدي هو 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وأكدت الشركة أنه يجب على الخبراء تحديد مظهر تصميم المركبة خلال عام فقط.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهرت المركبات الفضائية البيولوجية “Vozvrat-MKA” و”Bion-M” في خطط “روسكوسموس”، ومن المقرر إطلاقها بعد عام 2025 إلى ارتفاع يصل إلى 200 ألف كم.

المصدر: الميادين