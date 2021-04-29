إصابة اثنين من عناصر الشرطة الأميركية بولاية كارولينا الشمالية

أصيب اثنان من رجال الشرطة في ولاية كارولينا الشمالية بالرصاص خلال مواجهة الأربعاء.

وقال مكتب عمدة مقاطعة واتوجا في بيان له إن “مطلق النار لا يزال متحصنا في منزل غادره أصحابه ويطلق النار منه بشكل دوري على ضباط إنفاذ القانون”.

ولفت البيان ال انه “تم إرسال عناصر الشرطة الى منزل في بون في الساعة 9:44 صباحا بعد غياب صاحب المنزل وعائلته للعمل وعدم ردهما على مكالمات الشرطة”.

وذكر البيان أن “رجلي الشرطة دخلا المنزل وتعرضا لإطلاق نار”، وأشار إلى أن “أحدهما نقل إلى مستشفى في مدينة جونسون بولاية تينيسي، فيما لا يزال الثاني في موقع المواجهة والوضع غير معروف”.

المصدر: روسيا اليوم