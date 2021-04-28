اجتماع في الداخلية بحث في صعوبات تعيق سير عمل المطار لجهة السلامة العامة

عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، اجتماعا في مكتبه في الوزارة، حضره وزيرا المالية الدكتور غازي وزني والاشغال العامة والنقل ميشال نجار ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومدير المشاريع في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورئيس مجلس ادارة شركة MEAS غازي يوسف والمدير التنفيذي للشركة محمد شاتيلا، تم خلاله استعراض الصعوبات التي تواجه سير عمل مطار رفيق الحريري الدولي لا سيما لجهة السلامة العامة.

واتفق المجتمعون على رفع توصيات لايجاد حلول للعقبات التي تم البحث فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام