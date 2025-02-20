رسامني: اطلع على عمل واقع المطار تمهيدا لوضع استراتيجية عمل شاملة لكل المشاريع

قام وفد من المديرية العامة للطيران المدني برئاسة المدير العام فادي الحسن بتقديم عرض لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حول واقع عمل المطار وهيكلية الطيران المدني والمشاريع الآنية والمستقبلية المتعلقة بمهمات ومسؤوليات المديرية العامة للطيران، وذلك بحضور وفد من رؤساء المصالح والوحدات. حيث قدموا له عرضًا عن واقع عمل المطار وهيكلية الطيران المدني والمشاريع الآنية والمستقبلية المتعلقة بمهمات ومسؤوليات المديرية.

كما تم استعراض التقارير المفصلة عن كل قطاع في المديرية، والمشاكل والحلول المقترحة، والتوصيات الواجب الأخذ بها. وتم الاتفاق على التنسيق الدائم والمتواصل، وعقد اجتماعات دورية بين وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للطيران المدني.

كما واصل الوزير رسامني اجتماعاته مع المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، واطلع منه على واقع عمل المديرية والخطط الآنية والمستقبلية. وتم عرض عمل المديرية لجهة تفعيل واستكمال رقمنة ومكننة عمل المديرية التي بدأت من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التنظيم. كما تم أيضًا عرض عمل لجنة التدقيق الفني والعمل على تفعيل مرسوم السلامة العامة.

واستقبل الوزير رسامني في مكتبه اليوم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، مهنئًا إياه بـ”المسؤولية الملقاة على عاتقه”، وكانت هناك جولة أفق حول الأوضاع العامة وحاجات النقل العام وأوضاع المطار.

المصدر: الوكالة الوطنية