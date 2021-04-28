الصحة الايرانية: تسجيل 21713 إصابة جديدة، ووفاة 434 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 13:10

الصحة الايرانية: تسجيل 21713 إصابة جديدة، ووفاة 434 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 11 mins 28 April، 2021
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