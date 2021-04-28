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April 28 2021 - 13:08

الوزير حسن تابع مع مدير مرفأ طرابلس افتتاح وتشغيل المحجر والمستوصف الصحي في حرم المرفأ

منذ 27 mins 28 April، 2021
حسن تابع مع مدير مرفأ طرابلس افتتاح وتشغيل المحجر والمستوصف الصحي في حرم المرفأ
لبنان

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، وتناول البحث افتتاح وتشغيل المحجر والمستوصف الصحي في حرم المرفأ، للكشف على المسافرين، وتقديم خدمات طبية مختلفة، وسحب عينات PCR بالتنسيق مع مختبر الجامعة اللبنانية، وذلك من ضمن التدابير الصحية الوقائية لتسهيل حركة المغتربين ومجمل الوافدين بحرا ولا سيما خلال فصل الصيف.
ولفت تامر في تصريح، إلى “أهمية هذه الخطوة التي تشجع على استمرار توافد المغتربين والمسافرين الذين يأتي عادة عدد كبير منهم مع عائلاتهم إلى لبنان من دول أوروبية عن طريق البحر”، وشكر تامر لوزير الصحة ” ما يبديه من تجاوب واهتمام بما يحقق التطوير المطلوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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