لبنان: مرفأ طرابلس يستقبل إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم للمرة الثالثة هذا العام

رست في مرفأ طرابلس في شمال لبنان يوم السبت إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في ثالث زيارة لسفينة بهذا الحجم خلال العام الجاري.

وأكد مدير المرفأ أحمد تامر أن “السفينة CMA CGM Dalilaالتي يبلغ طولها 335 مترًا، رست على الرصيف رقم 1 بمهارة ملاحية عالية، بفضل جهود فريق محطة الإرشاد الذي أدار العملية بكفاءة”.

وأشار تامر إلى أن “مرفأ طرابلس يشهد في الفترة الحالية حركة كثيفة في استقبال السفن، مستفيدًا من الخدمات اللوجستية والجمركية التي تقدّمها إدارة المرفأ، والتي ترتكز على معايير الكفاءة والجودة والإنتاجية العالية، ما يعزز موقعه كمركز استراتيجي للنقل البحري في المنطقة”.