التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار باتجاه #بيروت دون عوائق للسير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 09:40

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق انفاق #المطار باتجاه #بيروت دون عوائق للسير

منذ 2 ساعة 27 April، 2021
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