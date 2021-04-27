عناوين و أسرار الصحف المحلية ىالصادرة يوم الثلاثاء في 27 نيسان 2021

العناوين
الأخبار :
– سقوط أهمّ حاميات مأرب وأكبرها: لا عودة إلى الوراء
– المقاومة تحذّر العدوّ: أيّ حماقة ستواجَه بقوة
– عودة إلى مقترح هوكشتاين لتقاسُم الثروة وإحياء فكرة المفاوِض السياسي: باسيل يعقّد ملف الترسيم
– اعتقال سمير صفير في السعوديّة
– فيتو هنغاري على معاقبة باسيل: تأليف الحكومة شأن داخليّ
– سعر الاسمنت إلى الارتفاع: هل تمنع وزارة الصناعة التصدير؟
البناء :
– مواجهات القدس تفتح باب البحث في حرب على غزة… واحتمالات المواجهة الشاملة تتّسع
– اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ومناشدة الرياض… وتساؤلات عن المموّل السعوديّ؟
– باسيل يخرق بهنغاريا فرضيّة العقوبات الأوروبيّة… وأمل تحذّر من التسويف الحكوميّ
الديار :
– لبنان “ورقة” مقايضة سعودية على “طاولة” المفاوضات مع ايران
– تصعيد سعودي يسبق جولة الحوار الثانية : لاحلفاء لنا في بيروت !
– الراعي يخفق بتليين موقف عون: علاقة بكركي ــ بعبدا “راوح مكانك”
اللواء :
– توقيفات في “تهريب المخدرات” إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض
– رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية.. والراعي في “مهمة مسيحية” في بعبدا
الجمهورية :
– إستنفار لفتح باب المملكة.. الراعي: أوقفوا التراشق.. باسيل: العقوبات.. أمل: إنحلال
النهار :
– إجراءات “الاستنفار” لا تشمل بؤر الممنوعات!
الأنباء :
– مليون دولار سنوياً يخسرها لبنان.. التشتّت الرسمي وشلل التأليف يضعان الدولة رهينة المافيات
الاسرار
البناء
– تساءلت مصادر أمنية عن سبب حصر المعلومات المتداولة والتقارير الإعلامية والرسمية بصدد شحنة المخدّرات المهرّبة الى السعودية ضمن شحنة رمان بالجهات المشتركة من خارج السعودية، وقالت: هل كانت الشحنة هبة للمرفأ أم أن هناك من سيتسلّم الشحنة في السعودية، ويتولى التوزيع وهو مموّل كل العملية وما هو سرّ تجاهله والتكتّم عليه؟
– أكدت مصادر يمنيّة متطابقة أن المعارك حول مدينة مأرب دخلت مرحلة حرجة وأن مواقع حيوية لوحدات حكومة منصور هادي باتت بيد أنصار الله وأن الوضع داخل المدينة دخل مرحلة البحث بالتأقلم مع خسارة محققة وأن النزوح كبير واتصالات قادة قبليين وعسكريين بالأنصار مكثفة لبحث البدائل بما فيها الاستسلام.
الجمهورية
ـ مرجعيات روحية أبدت إنزعاجها من عودة التوتر بين فريقين مسيحيين وتخشى من تداعياته.
ـ حذرت مراجع ديبلوماسية من مخاطر ما يجري في المنطقة من لقاءات سرية قد تنعكس سلبا على الوضع ما لم نتدارك أمورنا الداخلية.
ـ عبّر مرجع غير سياسي عن قلقه من مستقبل التطورات طالما أن من هم مكلّفون بما نطالب به عازفون عن القيام بواجباتهم.
اللواء
ـ انقطع الكلام فجأة عن تمويل خارجي للبطاقة التموينية، وعزا البعض الأمر لخلافات متجدّدة مع حاكم مصرف لبنان.
ـ أحدث لقاء دبلوماسي أوروبي ضجة من التساؤلات حول أسباب عقده مؤتمر صحفي مع رئيس تيّار يواجه عقوبات دولية.
ـ أقفل حزب بارز باب النقاش حول الملف البحري، واعتبر كلام مرجع نيابي حول الموضوع، بمنزلة موقف ثابت له.
النهار
ـ تزداد الطلبات على عاملات لبنانيات للمساعدة المنزلية والاهتمام بكبار السن بعد مغادرة معظم العاملات الاجنبيات لبنان.
ـ يعمد عدد من المواقع الى بيع السلع للبنانيين وقبض ثمنها من اقاربهم في الخارج وذلك بهدف جذب العملات الاجنبية.
ـ يقول تجار المواشي ان احد كبار التجار بينهم يتلقى معاملة خاصة لناحية نيله اذونات خاصة من الوزارة المعنية.
ـ يقال إن تهريب المواشي جواً توقف تزامناً مع تداعيات تهريب “الكبتاغون” إلى السعودية، والإنكشاف الإعلامي والسياسي لهذه المسألة.
ـ يعقد أحد التكتلات النيابية الوسطية اجتماعات افتراضية بمشاركة مرجعية سياسية بعيداً من الإعلام، ويتم التركيز بشكل أساسي على الشأنين الإقتصادي والإجتماعي.
الأنباء
– رجال دين كانوا عرضة لحملات تشويه مبرمجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقف جريئة أطلقوها.
– مرجعية غير مدنية وجّهت “لطشة” واضحة لتيار سياسي وبطريقة ساخرة تعليقا على حملة تعرضت لها مؤخرا.
المصدر: صحف