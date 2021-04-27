عناوين و أسرار الصحف المحلية ىالصادرة يوم الثلاثاء في 27 نيسان 2021

العناوين

الأخبار :

– سقوط أهمّ حاميات مأرب وأكبرها: لا عودة إلى الوراء

– المقاومة تحذّر العدوّ: أيّ حماقة ستواجَه بقوة

– عودة إلى مقترح هوكشتاين لتقاسُم الثروة وإحياء فكرة المفاوِض السياسي: باسيل يعقّد ملف الترسيم

– اعتقال سمير صفير في السعوديّة

– فيتو هنغاري على معاقبة باسيل: تأليف الحكومة شأن داخليّ

– سعر الاسمنت إلى الارتفاع: هل تمنع وزارة الصناعة التصدير؟

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البناء :

– مواجهات القدس تفتح باب البحث في حرب ‏على غزة… واحتمالات المواجهة الشاملة ‏تتّسع

– اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ‏ومناشدة الرياض… وتساؤلات عن ‏المموّل السعوديّ؟

– باسيل يخرق بهنغاريا ‏فرضيّة العقوبات الأوروبيّة… وأمل تحذّر ‏من التسويف الحكوميّ‎ ‎

الديار :

– لبنان “ورقة” مقايضة سعودية على “طاولة” المفاوضات مع ايران

– تصعيد سعودي يسبق جولة الحوار الثانية : لاحلفاء لنا في بيروت !

– الراعي يخفق بتليين موقف عون: علاقة بكركي ــ بعبدا “راوح مكانك”‏

اللواء :

– توقيفات في “تهريب المخدرات” إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض

– رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية.. والراعي في “مهمة مسيحية” في بعبدا

الجمهورية :

– إستنفار لفتح باب المملكة.. الراعي: ‏أوقفوا التراشق.. باسيل: العقوبات.. ‏أمل: إنحلال

النهار :

– إجراءات “الاستنفار” لا تشمل بؤر الممنوعات‎!‎

الأنباء :

– مليون دولار سنوياً يخسرها لبنان.. التشتّت الرسمي وشلل التأليف يضعان الدولة رهينة ‏المافيات

الاسرار

البناء‎

– تساءلت مصادر أمنية عن سبب حصر المعلومات المتداولة والتقارير الإعلامية والرسمية بصدد شحنة المخدّرات ‏المهرّبة الى السعودية ضمن شحنة رمان بالجهات المشتركة من خارج السعودية، وقالت: هل كانت الشحنة هبة ‏للمرفأ أم أن هناك من سيتسلّم الشحنة في السعودية، ويتولى التوزيع وهو مموّل كل العملية وما هو سرّ تجاهله ‏والتكتّم عليه؟‎

– أكدت مصادر يمنيّة متطابقة أن المعارك حول مدينة مأرب دخلت مرحلة حرجة وأن مواقع حيوية لوحدات ‏حكومة منصور هادي باتت بيد أنصار الله وأن الوضع داخل المدينة دخل مرحلة البحث بالتأقلم مع خسارة محققة ‏وأن النزوح كبير واتصالات قادة قبليين وعسكريين بالأنصار مكثفة لبحث البدائل بما فيها الاستسلام‎.‎

الجمهورية‎

ـ مرجعيات روحية أبدت إنزعاجها من عودة التوتر بين فريقين مسيحيين وتخشى من تداعياته‎.

ـ حذرت مراجع ديبلوماسية من مخاطر ما يجري في المنطقة من لقاءات سرية قد تنعكس سلبا على الوضع ما لم ‏نتدارك أمورنا الداخلية‎.

ـ عبّر مرجع غير سياسي عن قلقه من مستقبل التطورات طالما أن من هم مكلّفون بما نطالب به عازفون عن القيام ‏بواجباتهم‎.‎

اللواء

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ـ انقطع الكلام فجأة عن تمويل خارجي للبطاقة التموينية، وعزا البعض الأمر لخلافات متجدّدة مع حاكم مصرف ‏لبنان‎.

ـ أحدث لقاء دبلوماسي أوروبي ضجة من التساؤلات حول أسباب عقده مؤتمر صحفي مع رئيس تيّار يواجه ‏عقوبات دولية‎.

ـ أقفل حزب بارز باب النقاش حول الملف البحري، واعتبر كلام مرجع نيابي حول الموضوع، بمنزلة موقف ثابت ‏له‎.‎

النهار‎

ـ تزداد الطلبات على عاملات لبنانيات للمساعدة المنزلية والاهتمام بكبار السن بعد مغادرة معظم العاملات ‏الاجنبيات لبنان‎.

ـ يعمد عدد من المواقع الى بيع السلع للبنانيين وقبض ثمنها من اقاربهم في الخارج وذلك بهدف جذب العملات ‏الاجنبية‎.

ـ يقول تجار المواشي ان احد كبار التجار بينهم يتلقى معاملة خاصة لناحية نيله اذونات خاصة من الوزارة المعنية‎.

ـ يقال إن تهريب المواشي جواً توقف تزامناً مع تداعيات تهريب “الكبتاغون” إلى السعودية، والإنكشاف الإعلامي ‏والسياسي لهذه المسألة‎.

ـ يعقد أحد التكتلات النيابية الوسطية اجتماعات افتراضية بمشاركة مرجعية سياسية بعيداً من الإعلام، ويتم التركيز ‏بشكل أساسي على الشأنين الإقتصادي والإجتماعي‎.‎

الأنباء

– رجال دين كانوا عرضة لحملات تشويه مبرمجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقف جريئة أطلقوها‎.‎

– مرجعية غير مدنية وجّهت “لطشة” واضحة لتيار سياسي وبطريقة ساخرة تعليقا على حملة تعرضت لها مؤخرا‎.‎

المصدر: صحف