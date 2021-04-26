تعيمم صورة سورية غادرت منزلها في برقايل ولم تعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ياسمين أحمد المحمد (مواليد عام 1984، سورية)، التي غادرت بتاريخ 13-6-2020، منزلها الزّوجي الكائن في محلة “مفرق برقايل” في قضاء عكّار، متوجّهةً إلى مدينة طرابلس، حيث فقدت، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية على الرقم 443889-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام