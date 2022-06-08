تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في قانا ولم تعد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2022 - 18:46

تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في قانا ولم تعد

منذ 8 mins 8 June، 2022
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة وفاء أحمد النويعم (مواليد عام 2004، سورية)، التي غادرت بتاريخ 07-06-2022 منزل ذويها الكائن في بلدة قانا – محلة الخشنة إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر قانا في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 430019-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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