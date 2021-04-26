إيطاليا: اعتقال عناصر من مافيا “بلاك آكس”

أعلنت الشرطة الإيطالية الاثنين أنها “اعتقلت 30 شخصا جميعهم نيجيريون، تشتبه بانتمائهم لعصابة المافيا المعروفة (بلاك آكس) الناشطة في عدة مناطق بالبلاد”.

وقالت الشرطة إن “المشتبه بهم يواجهون نحو 100 تهمة بينها الانضمام للمافيا وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والبغاء والاحتيال عبر الإنترنت”.

وتابعت الشرطة “من بين المعتقلين رجل عمره 35 عاما يعيش في لاكويلا بإقليم أبروتسو في وسط إيطاليا ويعتقد أنه زعيم بلاك آكس في إيطاليا”.

وقالت الشرطة إن “معظم الجرائم المنسوبة للمعتقلين ارتكبت عبر الإنترنت وشملت استخدام عملة بتكوين في شراء أرقام بطاقات ائتمان بنكية مسروقة كانت تستخدم في المشتريات الإلكترونية”.

المصدر: روسيا اليوم