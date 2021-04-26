طبيب يدحض أسطورة شائعة عن مضار تناول البيض

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الكوليسترول الموجود في البيض وفقا لنتائج الدراسات الأخيرة ليس ضارا بالجسم كما كان يعتقد سابقا.

ويشير الدكتور في حديث تلفزيوني، إلى أن الكوليسترول الموجود في البيض، يساعد على تطور تصلب الشرايين بصورة خاصة، ولكن هذا الرأي تغير مؤخرا.

ويقول، “ظهرت مؤخرا أدلة تشير إلى أن الكوليسترول الغذائي لا يؤثر عمليا في مستوى الكوليسترول “الضار” في الدم.. لأن الكوليسترول في الواقع مكون غذائي جيد، ويستخدمه الجسم في إنتاج أحماض الصفراء وعدد من الهرمونات وفيتامين D تحت تأثير أشعة الشمس”.

ويضيف غينسبورغ، عموما البيض مادة غذائية مفيدة للجسم لاحتوائه على العديد من المواد المغذية.

ويقول، “البيض ليس بروتينا فقط، بل وأيضا فوسفوليبيدات ، ولاسيثين ، على وجه الخصوص. وكذلك فيتامينات تذوب في الدهون. وهو غني بفيتامين А وفيتامين D، الذي لا يتوفر غالبا في المواد الغذائية الأرضية، بل يوجد في المأكولات البحرية والأسماك وما إلى ذلك. كما يحتوي البيض على فيتامين B6 و كذلك B12 “.

ويشير الدكتور، إلى أن البيض يعتبر من الأغذية اليومية للإنسان، لذلك يمكن تناوله خمسة أيام في الأسبوع.

ووفقا لخبراء مديرية الصحة الوطنية في إنجلترا، من الأفضل تناول البيض مسلوقا.

المصدر: نوفوستي