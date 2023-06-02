للحفاظ على معدتك..احذر الجمع بين بعض الأطعمة!

اعتاد الكثير من الناس على نظام غذائي يجمع عدة أنواع من المأكولات سواء كانت خضرا أو فواكه أو لحوم أو غيرها أو الحرص على اختتام وجبة الطعام بطبق من الفواكه. لكن ما قد يجهله الكثيرون هو أن الجمع بين بعض الأطعمة يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي ويسلب المرء الشعور بالراحة والمزاج الجيد. فما هي هذه الأطعمة؟

الفواكه بعد الأكل ليست صحية

يجب أن تؤكل الفواكه في فترات متباعدة من الوجبات الرئيسية. فالسكر الذي تحتوي عليه الفواكه يبقى مدة طويلة في المعدة ويبدأ في التخمر. لكن رغم ذلك يبقى من الأفضل للصحة اختتام وجبة الأكل مثلا بحبات فرولة بدلا من بودنغ الشوكولاتة الحلو. حسب موقع فوكوس الألماني.

أيضا يفضل تناول الموز لوحده وعدم خلطه بمواد غذائية لغناه بالسكريات. لذلك ينصح بتناول الموز إما في الفطور أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

المزج بين البيض والحليب يضر المعدة

وفقًا للأيورفيدا (منظومة من تعاليم الطب التقليدي الهندي) يصعب الجمع بين البيض ومنتجات الألبان. لذلك من الأفضل استبعاد الحليب من النظام الغذائي تمامًا واستبداله بالبدائل.

ما مدى صحة التغذية الخضرية؟

كما أن الجمع بين الجبن والطماطم يضر بالمعدة وينطبق هذا الأمر أيضا على كل الفصيلة الباذنجانية، مثل الباذنجان والفلفل الحار والفلفل العادي والبطاطس.

وحتى إن كان مزج هذه المواد بجبن الموزاريلا يمنحها مذاقا لذيذا إلا أنها صعبة للهضم.

لذلك فإن حتى خبز الطماطم والجبن والسلطة اليونانية، بل وحتى البيزا لا ينصح بها لأصحاب المعدة الحساسة، حسب ما جاء في موقع فوكوس الألماني.

عدم خلط اللحم بالبيض

يفضل عدم الخلط بين اللحم والسمك وبين البيض للحفاظ على المعدة. بالمقابل وحسب تقاليد مطبخ أيورفيدا، فإن إضافة منتجات الحبوب مثل الأرز إلى طابق السمك أو اللحم لا يتسبب في أي إشكال.

وبشكل عام ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم تجنب المواد الغذائية النيئة بما فيها السلطة أيضا. فالمواد الغذائية النيئة هي في الأصل صعبة الهضم، والجمع خاصة بين الخيار والفلفل والطماطم يمكن أن يتسبب في مشاكل هضمية، وفق موقع فوكوس.

هكذا تحمي نفسك من مشاكل الهضم

كلمة السر للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي شرب الكثير من الماء الطبيعي وليس الغازي على فترات متفرقة من اليوم. وأفضل طريقة لبدء اليوم: شرب الماء الدافئ مع الليمون الطازج على معدة فارغة في الصباح. واستهلاك كوب كبير من الماء قبل الأكل بنصف ساعة (هذا يروض الجوع) ويجعلك أيضا لا تشرب أثناء وجبة الأكل وإنما بعدها.

المصدر: dw.com