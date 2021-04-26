الفرزلي: لن نتنازل عن حق المكون المستقل من النواب المسيحيين

قال نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني ايلي الفرزلي “أتوجه الى فخامة الرئيس والى دولة الرئيس وهو المعني الاول في تشكيل الحكومة كشخص اعطيت له وأمسك بناصية تأليف الحكومة بقوة الدستور على قاعدة الاتفاق مع رئيس البلاد، اقول له نحن لن نتنازل عن حق المكون المستقل من النواب المستقلين من المسيحيين في مجلس النواب”، وتابع “نأمل من دولة الرئيس ان يتم الدفاع عن حق وهذا الائتمان وهذه الثقة والتي لا يجب ان يفرط بها لا من قرب ولا من بعيد”.

وأضاف الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب الاثنين “لا يجوز ان تؤخذ البلاد والمجلس النيابي والحقوق الدستورية بتأليف الحكومة التي لا تحمل في طياتها اي اعتداء لا من قريب ولا من بعيد على أي مكون طائفي وبشكل خاص على الطوائف المسيحية”، وتابع “هذا ما يجعل صاحب الغبطة يقف بثقة تامة ليقول لا اجد مبررات جدية تؤدي الى هذا التأخر او هذه العوائق بتأليف حكومة قريبة وقريبة جدا والتي هي مدخل الخلاص الى بلوغ الامساك بيد لبنان واللبنانيين لبلوغ هدف الاستقرار المنشود وليس التدمير الممنهج للمؤسسات وليس تأليب القضاة على بعضهم البعض والمؤسسات الامنية على بعضها البعض”.

واعتبر الفرزلي انه “لا بد من مبادرة أمنية بقيادة المؤسسة العسكرية وهي الجيش اللبناني، بأن تقف وتتوجه برسالة واضحة لتؤسس وتقول انا لا استطيع ان اقف مكتوف الايدي امام انهيار المؤسسات أقله أضعف الايمان وآمال اللبنانيين كلها معقودة على هذا الامر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام