الفرزلي: أين الخطأ بتلقي النواب للقاح ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة؟

أوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي في مؤتمر صحافي من مجلس النواب الاربعاء انه “تم الاتصال بـ26 نائبا لتلقي لقاح كورونا وهم ضمن الالية المتبعة لان اعمارهم تفوق الـ70 عاما”.

وكشف الفرزلي أن “11 نائبا الذين تم تلقيحهم أمس في مجلس النواب وهم 70 عاما وما فوق”، وأوضح أن “النواب الباقين تم تلقيحهم في المستشفيات قبل ذلك” ونفى أن “يكون تم الاتصال بأحد النواب السابقين، بل هو اتصل من اجل السؤال عن تعويضه، وأنا أرفض ذكر الاسماء”.

وسأل الفرزلي “أين الخطأ في تلقي النواب للقاح بعد ان اتصل بهم الموظف لتلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة؟”، وأشار إلى أن “هناك 25 نائبا و25 موظفا اصيبوا بالكورونا وهناك 4 نواب أصيبوا بالكورونا اثناء الاجتماعات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام