اعتقاد شائع غير صحيح عن البيض

أظهرت دراسة جديدة أن الكوليسترول الموجود في البيض ليس ضارًا بالجسم كما كان يعتقد سابقًا، وأشار إلى أن البيض مفيد جدًا لجسم الإنسان ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

وقال لقناة “زفيزدا” الروسية: “إنه ليس بروتينًا فحسب، بل هو أيضًا دهون فسفورية، ولاسيثين، على وجه الخصوص. وهو أيضًا فيتامينات تذوب في الدهون. البيض غني بفيتامين أ وفيتامين د، وفيتامين د غير متوفر في أطعمة كثيرة، نسبته في البيض أكثر من الأطعمة البحرية والأسماك وما إلى ذلك… وفيه فيتامين ب 6 وب 12”.

وأشار إلى أن الاعتقاد السائد حول الكوليسترول في البيض، على وجه الخصوص، أنه يساهم في الإصابة بتصلب الشرايين، قد تغير مؤخرا.

هناك دليل على أن الكوليسترول الغذائي ليس له أي تأثير عمليًا على مستوى الكوليسترول “الضار” في الدم … الكوليسترول هو، بالأحرى، مكون جيد للطعام، لأن الجسم يستخدمه بنشاط كبير لتخليق الأحماض الصفراوية، لتخليق عدد من الهرمونات، من أجل تخليق فيتامين (د) في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس”.

ووفقًا لخبير التغذية، يمكن تناول البيض بأمان 5 مرات في الأسبوع – فهو يعتبر غذاء يوميا. أما بالنسبة لفئة البيض، فإن البعض يعتبر نوع C2 هو الأكثر فائدة، لكن لا يوجد تأكيد لهذه الحقيقة حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك