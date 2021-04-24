وقفة جماهيرية في خانيونس بقطاع غزة نصرة للقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 18:00

وقفة جماهيرية في خانيونس بقطاع غزة نصرة للقدس

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

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المصدر: مواقع التواصل

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