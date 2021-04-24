الهلال الأحمر الفلسطيني:20 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 03:34

الهلال الأحمر الفلسطيني:20 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس

منذ 45 mins 24 April، 2021
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