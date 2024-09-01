الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تسلمت شهيدين من كفرذان شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 16:32

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تسلمت شهيدين من كفرذان شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية

منذ 43 mins 1 September، 2024
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