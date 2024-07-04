الهلال الأحمر الفلسطيني: 96 بالمئة من سكان قطاع غزة  ‫يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2024 - 10:20

الهلال الأحمر الفلسطيني: 96 بالمئة من سكان قطاع غزة  ‫يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد

منذ 20 mins 4 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة