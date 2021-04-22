الدفاع المدني: 16 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد6):

* أعشاب (عدد2) : دوما.

وأشجار: المعيصرة.

* منازل(عدد1) : برج حمود.

* سيارات(عدد1) : سيارة داخل كاراج وسحب جثة من داخلها.

* مؤسسات (عدد1) : داخل ملحمة في مجدل عنجر.

* كهرباء (عدد1) : لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في حارة صخر.

– نقل وإسعاف (عدد9):

حوادث (عدد7) : برج حمود – عين الرمانة – الأشرفية – بدارو – عجلتون – زغرتا – شحيم.

حوادث سير (عدد2) : الأونيسكو ونقل جريح الى المستشفى – وطى المصيطبة ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : إنقاذ مواطنين من الغرق في صيدا ونقل أحدهم الى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 16 مهمة.

وتذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية