مركبة ناسا تستخرج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “نَاسا” إن مركبة “بيرسفيرانس” التابع لها، استطاع للمرة الأولى، استخراج الأوكسجين من الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وذكرت “ناسا” إن هذه التجربة التي أجريت يوم 20 نيسان/أبريل الجاري، قد تمّت بنجاح بواسطة أداة “Moxie“، مشيرة إلى أن “مثل هذه الأدوات قد تكون قادرة على توفير الأكسجين لرواد الفضاء”.

وبهذا، فإن التنفس بالنسبة لرواد الفضاء سيكون أسهل من خلال تلك الأداة، كما أن استخراج الأكسجين بنجاح من الغلاف الجوي للمريخ، هو أمرٌ مهم يدل على عنصر حاسم لدعم الحياة على الكوكب الأحمر.

المصدر: اخبار الان