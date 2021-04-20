لجنة التربية ناقشت اقتراح قانون الزام المؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور النواب: ادغار طرابلسي، علي خريس، ايهاب حمادة وعدنان طرابلسي. كما حضر المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس والباحثة التربوية ساره سنجر.

وتم درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى “الزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية”، المقدم من النائبة الحريري ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.

وارتأت اللجنة ارجاء البحث بالبند الاول لمزيد من المشاورات مع مختلف الجهات المعنية باقتراح القانون، من صناديق تعاضد وجهات مختلفة للتأكد من امكانية تطبيق هذا القانون عند صدوره”.

وقررت التعمق بدراسة مشروع القانون الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي في لجنة فرعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام