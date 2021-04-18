الجيش اللبناني: إطلاق نار على دورية خلال ملاحقة مهربين وتوقيف مطلوب في بعلبك

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 18/4/2021 فجرا، وفي أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة صهريج في منطقة شعث – بعلبك محمل بمادة البنزين معدة للتهريب، تعرضت لإطلاق نار من شخص يستقل سيارة رباعية الدفع تواكب الصهريج، مما اضطر عناصر الدورية إلى الرد بالمثل، وأسفر تبادل إطلاق النار عن اشتعال الصهريج بعد فرار سائقه وتوقيف مطلق النار م.ج.، وفي أثناء اقتياد الأخير إلى أحد المراكز العسكرية، تعرضت الدورية مجددا لإطلاق نار من مجهولين.

ودهمت دورية أخرى من مديرية المخابرات منزل المطلوب ع.م. في بلدة حور تعلا، وأوقفته لكونه متهما بجريمة قتل في العام 2007 وإقدامه بتواريخ سابقة على إطلاق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات، وافتعال المشاكل مع آخرين. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجرى المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية