قصف صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار #أربيل الدولي (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 22:36

قصف صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار #أربيل الدولي (يونيوز)

منذ 4 mins 14 April، 2021
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