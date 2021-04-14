وزراء خارجية ودفاع حلف الناتو يتفقون على بدء سحب القوات من أفغانستان

اتفق وزراء خارجية ودفاع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأربعاء، على سحب القوات من أفغانستان، وذلك حسبما أعلنت وكالة “دي بي إيه” نقلا عن مصدر دبلوماسي.

وتم اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية ودفاع دول الناتو. ويأتي القرار في أعقاب القرار الأميركي ببدء انسحاب القوات في شهر أيار/مايو والانتهاء منه في 11 أيلول/ سبتمبر.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، نيتها سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية في نيويورك، والتي شنت بعدها إدارة جورج بوش الإبن عملية في البلاد ضد القاعدة.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة “طالبان” بالدوحة، في شباط/فبراير من العام الماضي، اتفاق السلام الأول في أفغانستان، بعد أكثر من 18 عاما من الحرب بين قوات الحكومة في كابول، ومقاتلي الحركة. ويتضمن الاتفاق، انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان، وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى؛ تفرج الحكومة، من خلالها، عن 5 آلاف عنصر من “طالبان”، التي بدورها تطلق سراح ألف أسير من عناصر الأمن الأفغاني.

المصدر: سبوتنيك