حلف الأطلسي: 22 دولة عضوًا حققت الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي في عام 2024

أعلن حلف شمال الأطلسي يوم الخميس أن 22 من أصل 32 دولة عضوًا حققت في العام الماضي نسبة الحد الأدنى المستهدفة للإنفاق الدفاعي، والتي تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يسعى الرئيس الأميركي إلى رفع هذه النسبة أكثر من الضعف هذا العام.

وزادت الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث حدد حلف الأطلسي نسبة 2% كحد أدنى للإنفاق.

وقبيل قمة الحلف المقررة في حزيران/يونيو، يضغط دونالد ترامب على حلفاء واشنطن للموافقة على هدف جديد يتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يفوق بكثير المستوى الحالي في الولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الأميركي من أنه قد يرفض حماية الدول التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع. وكان حلف الأطلسي قد توقع في وقت سابق أن يصل الإنفاق الدفاعي لـ 23 دولة إلى عتبة 2% بحلول عام 2024.

وقال الحلف في تقريره السنوي إن الإنفاق الإجمالي للأعضاء الأوروبيين وكندا ارتفع بأكثر من 19% العام الماضي. لكن قبيل القمة في لاهاي، تعهدت دول عدة، لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف الإنفاق، بتكثيف جهودها.

وأعلنت إسبانيا هذا الأسبوع أنها ستستثمر أكثر من 10 مليارات يورو للوصول إلى مستوى 2% هذا العام.

وتظل الولايات المتحدة أكثر الدول إنفاقًا على الصعيد العسكري في حلف شمال الأطلسي، إذ بلغت حصتها العام الماضي 64% من مجمل الإنفاق الدفاعي بالدولار.

المصدر: أ ف ب