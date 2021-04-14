المقداد: الشعب السوري يعيش أوضاعا معيشية صعبة بسبب إجراءات الدول الغربية

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاربعاء مع رئيس قسم العمليات في المكتب الرئيسي لبرنامج الغذاء العالمي عامر الداوودي والوفد المرافق علاقة التعاون بين الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي.

وأثنى المقداد على “الجهود التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي في سورية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها للسوريين”، وأكد على “ضرورة وصولها إلى مستحقيها وعدم تسييسها من بعض الدول التزاما بمبادئ العمل الإنساني”.

وأشار المقداد إلى “الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوري والناجمة عن الآثار السلبية القاسية التي خلفتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية”، وشدد على “ضرورة تضافر الجهود المخلصة للوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته الصعبة”.

المصدر: سانا